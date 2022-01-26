МЗС заявляє про кібератаку на офіційний сайт про Україну Ukraine.ua

Офіційний сайт про Україну Ukraine.ua зазнав кібератаки вночі проти 26 січня, повідомляє Міністерство закордонних справ.

За заявою відомства, через це ресурс був недоступний протягом кількох годин.

«Станом на 13.00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває. Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу», – попереджають у міністерстві.

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Сайт, присвячений Україні і спрямований передусім на закордонну аудиторію, запустили в січні 2021 року. Наразі він має версії англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською мовами, а також на івриті.

Вранці 14 січня стало відомо про кібератаку на урядові сайти в Україні. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Спецслужба заявила, що розслідує «причетність російських спецслужб» до подій. У РНБО припустили, що до кібератак можуть бути причетні і спецслужби Білорусі.

За даними Держспецзв’язку, внаслідок кібернападу постраждали 22 сайти органів державної влади України.