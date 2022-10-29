У МЗС Литви розповіли, як забезпечити роботу «зернового коридору» після виходу РФ з угоди

У МЗС Литви розповіли, яким чином країнам світу можна обійти шантаж РФ та забезпечити подальшу роботу «зернового коридору».

«Переговори з Росією не працюють. Володимир Путін порушує угоди та шантажує всіх нас. Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об’єднатися, щоб захистити перевезення за допомогою військових супроводів. Давайте обійдемо шантаж», – написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у твітері.

Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі 29 жовтня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував наміри Росії відмовитися від зернової угоди. Він вказав на те, що Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду.

За словами президента Володимира Зеленського, «в Кремлі не мають права вирішувати, чи продовжуватимуть свою роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції».

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.