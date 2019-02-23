Біля блок-посту «Оленівка» на Донеччині на міні підірвався автомобіль, є загиблі

Поблизу блок-посту «Оленівка», який контролюється угрупованням «ДНР», близько пів на першу дня підірвався мікроавтобус, що перевозив цивільних, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил 23 лютого.

За попередньою інформацією штабу, автомобіль з'їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні – двоє людей загинуло, троє зазнали поранень.

Угруповання «ДНР» натомість заявляє, що інцидент трапився близько другої і, за їхніми даними, йдеться про одного загиблого і двох поранених.

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