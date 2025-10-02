НАТО назвало дату наступної зустрічі у форматі «Рамштайн»

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться в штабквартирі НАТО 15 жовтня, повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу в четвер.

«У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штабквартирі НАТО», – йдеться в повідомленні.

Порядок денний зустрічі НАТО наразі не наводить.

Попереднє, 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» пройшло в Лондоні 9 вересня. Більшість учасників приєдналися онлайн. Український міністр був у столиці Британії особисто. Також особисто в зустрічі брали участь міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Великої Британії Джон Гілі, а також генсекретар НАТО Марк Рютте.

До Контакної групи входять близько 50 країн, які координують надання військової підтримки Україні. Відкриваючи засідання, міністри оборони Великої Британії й Німеччини, оголосили про нові ініціативи з військової допомоги Україні.