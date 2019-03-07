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07 Березень 2019, Київ 12:06
Новини | Політика

Суд отримав позови на голосування в Раді за зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО

Президент Петро Порошенко (праворуч) і народні депутати після голосування у Раді щодо закріплення в Конституції курсу України в ЄС і НАТО. Рішення підтримали 334 депутати. Київ, 7 лютого 2018 року

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До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшли позови до голови Верховної Ради щодо голосування за закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. Як повідомляє портал судової влади України, позивачами є депутати Вадим Новинський та Дмитро Шенцев.

«Позивачі просять суд визнати протиправними дії голови Верховної Ради України Андрія Парубія під час розгляду та прийняття в цілому проекту закону про внесення змін до Конституції України про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО щодо організації особистого голосування народних депутатів з порушеннями Основного закону та закону України «Про Регламент Верховної Ради України», – йдеться в повідомленні.

У суді також вказали, що позивачі просять суд «визнати протиправною бездіяльність спікера» під час голосування за законопроект щодо «незабезпечення роботи» парламенту.

Зліва направо: спікер парламенту Андрій Парубій, президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гроймсан на трибуні Верховної Ради з підписаним главою держави законом про зміни до Конституції, які закріплюють курс України на ЄС і НАТО. Київ, 19 лютого 2019 року
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Закон про закріплення євроатлантичного курсу України в Конституції набрав чинності

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. 19 лютого президент України Петро Порошенко підписав документ, 21 лютого закон набрав чинності.

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