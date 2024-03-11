У Держдепі США кажуть, що видатки на оборону країн НАТО треба збільшувати «крок за кроком»

Перед тим, як обговорювати пропозицію Польщі підвищити видатки на оборону країн Північноатлантичного альянсу до 3%, варто забезпечити цей показник на рівні 2% від їхнього ВВП, зазначив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Я вважаю, що перший крок – це досягнення кожною країною порогу 2%. І ми побачили покращення цього показника, який зараз досягли майже дві третини (країн-членів НАТО – ред.)»,- зауважив представник Держдепу.

Він також наголосив, що «після того, як всі країни досягнуть цього показника, можна буде обговорювати пропозицію польського президента Анджея Дуди щодо підвищення витрат».

«Я думаю, що це (досягнення всіма країнами порогу 2% – ред.) є першим кроком перед тим, як ми почнемо обговорювати додаткові пропозиції»,– зазначив речник зовнішньополітичного відомства США.

Раніше прапор Швеції у понеділок урочисто підняли перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі. Країна офіційно приєдналася до альянсу 7 березня.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті проаналізував матеріал CNN. Аналітики зауважили, що українські сили кілька разів переступали російські ядерні «червоні лінії» протягом повномасштабної війни. Відсутність ядерного удару з боку Росії вказує на те, що багато російських «червоних ліній» є, швидше за все, інформаційними операціями, спрямованими на стримування дій України та Заходу, спрямованих на боротьбу з російською агресією.

У звіті зазначається, що звільнення Україною окупованих РФ територій під час контрнаступу на сході та півдні України восени 2022 року та подальші українські удари по окупованій Україні порушили «червоні лінії» Росії, вступ Швеції та Фінляндії до НАТО також їх порушив.

ISW продовжує оцінювати, що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається дуже малоймовірним.