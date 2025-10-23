Reuters: Німеччина виводить німецький підрозділ компанії «Роснєфть» з-під санкцій

Німеччина працює над звільненням від санкцій США проти німецької дочки російської компанії «Роснєфть», повідомило агенції Reuters джерело, обізнане з перебігом урядових обговорень.

Після того, як минулого тижня Велика Британія внесла до списку санкцій «Роснєфть» і «Лукойл», влада Німеччини вже отримала у Лондоні спеціальної ліцензії, що дозволяють компаніям працювати з двома німецькими дочірніми компаніями «Роснєфті», повідомило джерело Reuters.

За його словами, аналогічні переговори ведуться щодо санкцій США. Представник міністерства економіки Німеччини заявив агентству, що санкції США не повинні застосовуватися до німецького бізнесу «Роснєфті», оскільки він відокремлений від своєї російської материнської компанії та перебуває під контролем Німеччини.

«Роснєфть» є ключовим постачальником палива на АЗС і до деяких аеропортів найбільшої економіки Європи.

Підрозділ «Роснєфті», що включає частки в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo та Bayernoil, було передано під контроль Німеччини в 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте доки Берлін утримується від націоналізації, юридичні права власності залишаються у Росії.

«Роснєфть» та міністерство фінансів США поки що не відреагували на запит про коментарі.

22 жовтня міністерство фінансів США запровадив санкції проти «Лукойла», «Роснєфті», їхніх 34 дочірніх підприємств, у тому числі тих, що проводять геологорозвідку, видобуток нафти і газу, що керують родовищами та здійснюють логістику, а також великих нафтопереробних заводів.

На цьому тлі найбільші китайські державні нафтові компанії зупинили морські закупівлі російської нафти за індійськими.