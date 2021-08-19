Головне на ранок: «Талібан» придушує протести, репетиція параду в Києві, Кузьменко услід за Дугарь заявила про переслідування

Угруповання «Талібан» жорстко відреагувало на акції протесту на сході Афганістану, підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко заявила про переслідування, у Києві пройшла перша репетиція параду до Дня Незалежності. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

«Талібан» придушує акції протесту на сході Афганістану

Угруповання «Талібан» 18 серпня жорстко зреагувало на акції протесту на сході Афганістану. Судячи з відео, поширених у соцмережах, бойовики угруповання стріляли та били людей, які протестували проти зняття національного афганського прапора в місті Джелалабад.

Це сталося напередодні Дня незалежності Афганістану, який святкують 19 серпня, в річницю звільнення від британського управління в 1919 році.

Журналіст місцевої новинної агенції заявив, що його та оператора з іншої редакції побили таліби, коли вони намагалися зафільмувати заворушення.

Інформаційне агентство Reuters цитує очевидця, за словами якого, під час сутичок загинули троє людей. За даними агентства, ці непідтверджені смерті сталися, коли учасники маршу намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі Джелалабаду.

Тим часом агентство AP повідомляє про одного загиблого та шістьох поранених у місті.

Ще одна фігурантка «справи Шеремета» заявляє про переслідування

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко 18 серпня заявила про переслідування.

За словами Кузьменко, вона помітила випадки стеження після того, як про них повідомила інша фігурантка справи, військова медик Яна Дугарь.

«Ситуація неприємна – нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування та спроб проникнути в приміщення проживання Яни я намагаюся уважно слідкувати, в тому числі і за автомобілями, які їздять поряд зі мною», – написала Кузьменко в своєму фейсбуці.

Яна Дугарь 6 серпня заявила, що за нею ведеться спостереження. Водночас вона розповіла Радіо Свобода, що не зверталася до поліції через це, тому що «не бачила, як вони можуть захистити людей, але на собі відчула, як вміють фальсифікувати кримінальні справи».

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий – штаб ООС



Український військовий загинув на Донбасі 19 серпня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, упродовж минулої доби, 18 серпня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Стільки ж порушень зафіксували від початку поточної доби, 19 серпня, внаслідок одного з цих обстрілів і загинув військовий.



Напередодні обстріли зафіксували поблизу Широкиного, Водяного (Приазов’я), Опитного. Втрат у лавах ОС не було.



Після півночі, за даними штабу, бойовики вели вогонь біля Новоолександрівки, Кримського та Нью-Йорку.

У Києві відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності

В українській столиці відбулася перша репетиція військового параду до 30-річчя Незалежності України. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода з місця події, вона стартувала після 16-ї години на вулиці Хрещатик у центрі Києва.

Для проведення репетиції рух у центрі столиці було перекрито.

ПЦУ назвала дату приїзду патріарха Варфоломія до України



Вселенський патріарх Варфоломій почне свій візит до України 21 серпня, повідомляє Православна церква України.



За повідомленням, зустріч патріарха і молитва з нагоди його приїзду відбудуться о 10-й ранку в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.



«22 серпня о 9:00 на території Собору Святої Софії Київської під відкритим небом відбудеться Божественна літургія, яку очолять двоє Предстоятелів: Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній», – йдеться в повідомленні.



ПЦУ запрошує вірян долучитися до зустрічі патріарха Варфоломія.

