ОК «Схід» заперечує окупацію російськими військами Сіверська

Ситуація в районі Сіверська на Донеччині залишається напруженою, повідомляє оперативне командування «Схід» у зведенні 10 грудня:

«На Слов’янському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Сіверська. Водночас, заяви про встановлення ворогом контроля над містом не відповідають дійсності».

Військові додають, що російські загарбники, користуючись погодними умовами, намагаються інфільтруватися в місто малими штурмовими групами, Сили оборони ліквідовують російських загарбників у Сіверську та на підступах до нього.

Також, за повідомленням, триває оборона Покровська – українські підрозділи контролюють майже 13 квадратних кілометрів (загальна площа міста 29,57 квадратних кілометрів).

«Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові», – йдеться в зведенні.

Командування також повідомляє про складну ситуацію в Мирнограді, українські підрозділи «продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі».

«Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів», – повідомляють військові.

Оперативне командування повідомляє про організацію додаткових логістичних шляхів до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

Напередодні наближений до російських силовиків телеграм-канал Mash заявив про окупацію Сіверська на Донеччині.



