В ООН засудили удар сил РФ по гуманітарному конвою на Херсонщині

Представництво ООН в Україні підтвердило, що 14 жовтня міжвідомчий конвой організації потрапив під обстріл під час доставлення допомоги в прифронтову громаду в Херсонській області.

«На щастя, гуманітарні співробітники не постраждали, але дві вантажівки були пошкоджені. Гуманітарний координатор, координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале засудив ці удари Збройних сил Російської Федерації та зазначив, що гуманітарні працівники захищені нормами міжнародного гуманітарного права і не мають бути атаковані», – ідеться в повідомленні.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликали світ відреагувати на удар по гуманітарній місії ООН на Херсонщині.

Голова Херсонщини Олександр Прокудін першим повідомив, що вранці 14 жовтня Росія атакувала гуманітарну місію в Херсонській області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



