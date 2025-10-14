Сибіга й Лубінець закликали світ відреагувати на удар по гуманітарній місії ООН на Херсонщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував російський удар по вантажівках Управління з координації гуманітарних справ ООН у Білозерській громаді 14 жовтня.

Він вказав на те, що чотири автівки з офіційним маркуванням везли допомогу мирним жителям. Одна з них згоріла, ще одна серйозно пошкоджена.

«Знищення Росією гуманітарного вантажу – черговий свідомий терористичний акт та порушення міжнародного гуманітарного права. Світ має діяти рішуче – такі напади не можуть залишатися без відповіді», – заявив Лубінець.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що вантажівки відрядила Всесвітня продовольча програма ООН. Вони були в складі конвою та доставляли продукти харчування і «життєво необхідну допомогу».

«Ще одне жорстоке порушення міжнародного права, яке демонструє повну зневагу Росії до життя цивільних і до її міжнародних зобов’язань. Ми закликаємо держави-члени ООН рішуче засудити чергову атаку на гуманітарних працівників та посилити тиск на агресора», – додав урядовець.

Раніше голова Херсонщини Олександр Прокудін повідомив, що вранці 14 жовтня Росія атакувала гуманітарну місію в Херсонській області. Сама місія наразі не коментувала повідомлення про обстріл.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



