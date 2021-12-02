Військовий поранений на Донбасі 2 грудня – штаб ООС

Український військовий поранений на Донбасі 2 грудня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Військовому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, від початку доби з боку бойовиків зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли зафіксували у напрямку Новолуганського, Широкиного, Красногорівки, Водяного, що на Приазов’ї, велися вони з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів, зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 120 мм, стрілецької зброї.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили в пресцентрі ООС.

Минулої доби на Донбасі через обстріли бойовиків загинув військовий, поранена цивільна людина.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.