Пентагон: Остін ще не спілкувався з Умєровим, але зустрінеться з ним на «Рамштайні»

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін наразі не спілкувався із новим головою Міноборони України Рустемом Умєровим – про це сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх 7 вересня.

Таким чином вона відповіла на питання журналістів під час брифінгу. За її словами, розмова ще не відбулася.

«Дзвінок наразі не організовували, але ми щойно побачили, що український парламент підтвердив його (призначення Умєрова – ред.), тому я впевнена, що вони дуже скоро поговорять. У мене просто ще немає даних про запланований дзвінок», – сказала вона.

Водночас Сінгх нагадала про зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», заплановане на 19 вересня.

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«Тож я впевнена, що вони також зустрінуться там», – додала речниця.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Його попередник – Олексій Резніков – подав у відставку після заяви Володимира Зеленського про намір замінити міністра оборони України.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.