«Це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста» – Подоляк про статтю про Зеленського в Time

В Офісі президента України вважають «субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста» колонку авторства Саймона Шустера в американському виданні Time, яка спричинила бурхливе обговорення в Україні. Про це в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода.Ранок) 31 жовтня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю... Подекуди ці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання», – відзначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, він не вважає, що «є якась розлюченість чи вважаємо ми наших партнерів зрадниками».

«Є обʼєктивні речі, про які треба говорити. Ми про них вже, до речі, говорили неодноразово… Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо», – додав Михайло Подоляк.

30 жовтня американський журнал Time опублікував матеріал авторства Саймона Шустера, в якому той аналізує ситуацію і перспективи для України, використовуючи озвучені після візиту до США у вересні заяви Володимира Зеленського та деяких неназваних осіб із його оточення. У тексті автор розмірковує про персональне ставлення Зеленського до ходу і розв’язки війни, про мобілізацію та контрнаступ, допомогу від партнерів, cтан енергосистеми, корупцію тощо.

Також у матеріалі Саймона Шустера міститься цитата з анонімного джерела «з оточення Зеленського», яке переконане, що президент України «обманює себе». «У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте йому це сказати», – наводить журналіст анонімну думку.

Серед іншого, у матеріалі є припущення, що може бути звільнено щонайменше одного міністра, а також генерала, який «відповідає за контрнаступ» через буцімто «повільний прогрес України на фронті». Ані Офіс президента, ні Міністерство оборони чи Генштаб ЗСУ наразі цього не коментували.

Саймон Шустер – народжений у Москві американський журналіст, який уже 10 років є кореспондентом журналу Time. З початком російсько-українського конфлікту став писати про нього. Після статті «У Росії – злочин без кари» про збиття малайзійського «Боїнга» в липні 2014 року в Донецькій області йому заборонили вʼїзд до РФ.

У квітні 2022 року Шустер провів два тижні з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням. За результатами поїздки він став автором статті для Time у номері, що вийшов із фото Зеленського на обкладинці. У липні 2022 року оголосив про плани видання книжки «Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський та війна в Україні».