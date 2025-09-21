Поліція: на Кіровоградщині затримали чоловіка, який відкрив вогонь по правоохоронцях

На Кіровоградщині затримали стрільця, який 20 вересня під час перевірки документів відкрив вогонь і поранив двох поліцейських, повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

За його словами, по поліцейських стріляв житель Новоукраїнського району.

Правоохоронці кажуть, що один із поліцейських зараз у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя. Іншому, з пораненням руки, надали медичну допомогу, його стан стабільний.

«Нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримали. У нього вилучили перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази», – додав Вигівський.

Раніше, 20 вересня, на Кіровоградщині чоловік відрив стрільбу у правоохоронців, йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції України.

«Повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. У с. Піщаний Брід Новоукраїнського району. Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських», – зазначили у відомстві.