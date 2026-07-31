«Здатна нести ядерні боєголовки»: у Польщі офіційно підтвердили падіння російської ракети Х-101

Ракета, яка у ніч проти 30 липня порушила повітряний простір Польщі та впала на території Люблінського воєводства, виявилась російською Х-101, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі RMF FM.

«Ми можемо з повною відповідальністю підтвердити, що це була російська ракета Х-101 – крилата ракета, здатна нести навіть ядерні боєголовки, яка вибухнула після зіткнення із землею», – сказав він.

За словами Томчика, під час масованої російської атаки по Україні польські військові відстежували близько 70 ракет. Близько 3:00 ночі, за його словами, «20 із них рухалися у напрямку польського кордону».

Він зазначив, що «більшість цих ракет українські сили протиповітряної оборони збили над територією України».

Томчик також повідомив, що український пілот переслідував ракету, яка згодом увійшла до повітряного простору Польщі, однак приблизно за 20 секунд до кордону був змушений припинити це. За його словами, український літак не міг увійти до польського повітряного простору, оскільки існувала загроза, що його можуть помилково збити польські винищувачі F-16.

Заступник міністра наголосив, що польські військові від початку стежили за розвитком ситуації та координували свої дії.

Відповідаючи на питання, чи був запуск ракети навмисною провокацією Росії, Томчик сказав, що «наразі виключати не можна жодного сценарію».

«Ми цього не знаємо. Якщо й дізнаємося, то насамперед завдяки розвідданим. Але не маємо жодних ілюзій: подібні ситуації або провокації ще траплятимуться», – заявив він.

Ракета порушила повітряний простір Польщі

Польський повітряний простір 30 липня під час масованої атаки Росії по Україні, ймовірно, порушила російська ракета Х-101, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Ми були готові збити ракету, якщо вона продовжить політ. Все вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101», – цитує слова Туска канцелярія прем’єра.

Він зазначив, що відповідні служби, насамперед армія й пілоти, «діяли дуже швидко й ефективно». За словами Туска, даних про руйнування чи постраждалих через падіння ракети немає.

Раніше поліція Польщі повідомила, що 30 липня на тлі масованого російського удару по Україні у польському Люблінському воєводстві поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія і Токари виявили кратер і розкидані уламки неідентифікованого об’єкта.

«На місце події направлено поліцейських із питань боротьби з тероризмом. Розслідування триває», – йдеться в повідомленні. Що це за об’єкт – не уточнювали.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про скликання координаційної групи у зв’язку з «серйозним інцидентом». Туск, а також міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вирушили до Любліна, де беруть участь у роботі координаційної групи.

Як відреагували в Україні

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, зі свого боку, заявляв, що вночі російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі, «порушивши повітряний простір НАТО».

«Це ще одна чітка демонстрація того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальним і служить гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти», – написав він у Х.

«Російське ракетне вторгнення в Польщу також є нагадуванням про те, що для наших двох країн немає нічого більш нагального, ніж протидія нашому спільному, віковічному ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших народів. Усі інші розбіжності мають бути відкладені під час цієї жорстокої війни. Нашим головним пріоритетом має бути наша спільна безпека», – наголосив Сибіга.

Він також додав, що Україна інформує всіх партнерів і міжнародні організації про наслідки цього нападу і закликає до «посилення підтримки України й посилення тиску на агресора».

Що відомо про масований удар РФ по Україні

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів.

За даними МВС, в Україні внаслідок масованого російського удару в ніч проти 30 липня загинули вісім людей, понад 50 – зазнали поранення, під завалами ще можуть залишатися люди.

Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський попереджав про високу ймовірність масованого російського удару по території України.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.