У Полтавській області у заторах залишається близько 1,5 тисячі автомобілів

Станом на 18:00 26 грудня у Полтавській області у заторах залишалися близько 1,5 тисячі автівок. Про це повідомили у обласному управлінні поліції.

«Станом на зараз численне скупчення транспорту зафіксовано у трьох районах області: Кобеляцькому (село Бродщина), Новосанжарському (село Лелюхівка) та Диканському (село Нелюбівка)», – ідеться у повідомленні.

Поліцейські спільно з рятувальниками та нацгвардійцями витягли з заметів понад 150 транспортних засобів та евакуювали 295 осіб.

«На автодорогах працюють п’ять мобільних пунктів обігріву: два – у селі Красногорівка (Великобагачанський район), один – у селі Мар’янівка (Великобагачанський район) та 2 – у селі Липове (Глобинський район)», – зазначили у поліції.

26 грудня з 14:00 через складні погодні умови в Полтавську область закрили в’їзд для всіх видів автомобільного транспорту.

«Укрзалізниця» заявляє, що призначила додаткові поїзди для перевезення громадян, пересування яких ускладнилося через негоду, зокрема, на Полтавщині.