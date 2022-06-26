Українці в Португалії провели акцію навпроти проросійської

Спілка українців у Португалії повідомляє, що 25 червня у столиці країни Лісабоні відбулися дві акції, які стосувалися вторгнення РФ в Україну: проросійська і проукраїнська, одна навпроти одної.
«У суботу у Лісабоні на Praça Marquês de Pombal промосковські, профашистські сили організували маніфестацію: «За мир, проти гонки озброєнь!». Це очевидно, що це пропагандистська акція, яка оправдовує злочини фашистської Росії, організована пропутінськими силами напередодні саміту НАТО. Через те усі небайдужі українці, що проживають у Лісабоні, прийшли на площу Marquês de Pombal з прапорами України, з плакатами проти московської агресії, з фотографіями, що показують злочини росіян щодо українців і розташувалися навпроти учасників цієї акції. «Хто хоче миру, не підтримує фашистську Росію!» – одне із гасел, яке скандували українці», – йдеться у повідомленні.
На відео видно правоохоронців, які спостерігали за акціями і стояли поміж ними.
Інші подробиці невідомі.
За останніми оприлюдненими даними ООН, в Європі від початку повномасштабної війни перебувають майже 5 мільйонів біженців із України, зокрема і в Португалії.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.
Відтоді в різних містах світу відбуваються акції проти війни, яку веде Росія проти України.
Країни Заходу засудили цю агресію РФ і застосували санкції проти Москви.
Росія повномасштабне вторгнення називає «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».
2 березня головний обвинувач Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан оголосив, що Офіс прокурора МКС розпочинає збір доказів із найтяжчих із міжнародних злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення російської армії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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