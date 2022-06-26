Українці в Португалії провели акцію навпроти проросійської

Спілка українців у Португалії повідомляє, що 25 червня у столиці країни Лісабоні відбулися дві акції, які стосувалися вторгнення РФ в Україну: проросійська і проукраїнська, одна навпроти одної.

«У суботу у Лісабоні на Praça Marquês de Pombal промосковські, профашистські сили організували маніфестацію: «За мир, проти гонки озброєнь!». Це очевидно, що це пропагандистська акція, яка оправдовує злочини фашистської Росії, організована пропутінськими силами напередодні саміту НАТО. Через те усі небайдужі українці, що проживають у Лісабоні, прийшли на площу Marquês de Pombal з прапорами України, з плакатами проти московської агресії, з фотографіями, що показують злочини росіян щодо українців і розташувалися навпроти учасників цієї акції. «Хто хоче миру, не підтримує фашистську Росію!» – одне із гасел, яке скандували українці», – йдеться у повідомленні.

На відео видно правоохоронців, які спостерігали за акціями і стояли поміж ними.

Інші подробиці невідомі.

За останніми оприлюдненими даними ООН, в Європі від початку повномасштабної війни перебувають майже 5 мільйонів біженців із України, зокрема і в Португалії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Відтоді в різних містах світу відбуваються акції проти війни, яку веде Росія проти України.

Країни Заходу засудили цю агресію РФ і застосували санкції проти Москви.

Росія повномасштабне вторгнення називає «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

2 березня головний обвинувач Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан оголосив, що Офіс прокурора МКС розпочинає збір доказів із найтяжчих із міжнародних злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення російської армії.