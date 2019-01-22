Потерпілий у справі Нагорного тричі не з'явився до суду. Його допит скасували

Російський бізнесмен Олексій Душутін 22 січня втретє не з'явився на допит до суду по справі Тимофія Нагорного, у якій він є потерпілим. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Допит мав відбутися у Печерському районному суді за клопотанням сторони обвинувачення. Прокурор Олексій Сибіряков пояснив відсутність потерпілого тим, що вчора росіянин вилетів до Канади, де він постійно мешкає.

Представник обвинувачення попросив суд допитати Душутіна іншого дня, проте суддя Віта Бортницька вирішила повернути клопотання прокурору – тобто скасувала допит.

Крім потерпілого, у залі були відсутні й підозрювані: Тимофій Нагорний, Володимир Філімонов і Георгій Левчук. Їх не доставили до суду зі слідчого ізолятора.

Читайте більше: Колишній чоловік Подкопаєвої під підозрою: що приховано в його справі, а що відомо

Російський бізнесмен Олексій Душутін – це єдиний потерпілий у справі. За версією слідства, Нагорний обіцяв за 1 мільйон євро допомогти Душутіну позбутися кримінального переслідування в Росії за посередництвом сина колищнього Генпрокурора України Артема Пшонки. Служба безпеки України стверджує, що з аналогічною пропозицією до Душутіна у Києві звернулися його російські адвокати Володимир Філімонов і Георгій Левчук. Ці дії слідство кваліфікувало, як шахрайство (ст. 190 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Бізнесмен-утікач із Росії: «Мої податки підуть на те, щоб українці за гроші вбивали один одного?»

Тимофію Нагорному також було висунуто підозру в державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу). За версією слідства, у вересні 2014 року підозрюваного завербували російські спецслужби в Москві, коли він поїхав туди брати участь в «Марші миру». СБУ вважає, що одним з головних завдань Нагорного було створення в Україні нової проросійської політичної партії.

Підозрювані відкидають всі звинувачення. Нагорний стверджує, що його не вербували російські спецслужби. Він заявив, що росіянин Душутін дійсно давав йому гроші, але не для того, щоб позбутися кримінального переслідування, а для створення нової політичної сили в Україні.

Нагорний був заарештований 4 жовтня. Через тиждень він вийшов під заставу, але вже 22 жовтня повернувся до СІЗО за рішенням Київського апеляційного суду.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, громадський діяч, продюсер, президент «Фонду волонтерів України», директор міжнародної компанії «Спорт-сервіс». З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.