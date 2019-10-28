«Укрзалізниця»: потяг «Київ – Маріуполь» стає щоденним

«Укрзалізниця» повідомила про запуск 27 жовтня другого складу нічного потяга «Київ – Маріуполь» з 10 вагонами, зробивши таким чином цей маршрут щоденним.

За словами керівника компанії Євгена Кравцова, на капітально-відновлювальний ремонт цих вагонів «Укрзалізниця» витратила понад 140 мільйонів гривень. Модернізація відбувалася у Харкові.

«Такий ремонт дозволяє подовжити термін експлуатації вагона на половину його життєвого циклу – вагон можна буде використовувати на 14 років більше при нормативному терміні служби 28 років», – розповів Євген Кравцов.

Як повідомлялося, перший склад поїзда № 10/9 «Київ – Маріуполь» курсує з 30 березня через день. За даними «Укрзалізниці», протягом цього часу маршрутом скористалися в обох напрямках загалом 74,1 тисяч пасажирів.