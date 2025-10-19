Українські військові знешкодили 40 із 62 російських дронів, атака триває – Повітряні сили

У ніч на 19 жовтня російські військові атакували територію України 62 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із п’яти напрямків у РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на семи локаціях», – ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах попереджають, що атака триває, «в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.