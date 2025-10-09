Прокуратура: голову «Гуманітарного фронту Криму» заочно засудили до 12 років тюрми за допомогу армії РФ

Суд в Україні заочно засудив до 12 років позбавлення волі жительку Криму за статтею «допомога державі-агресору» за передачу допомоги російській армії – про це це 9 жовтня повідомила пресслужба Прокуратури Автономної республіки Крим, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Прокурори в суді довели, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну засуджена, діючи на підтримку збройних сил ворога, зареєструвала та очолила благодійний фонд «Гуманітарний фронт Криму». Для залучення більшої кількості людей до діяльності її «організації», вона розміщувала у соціальних мережах інформацію про реквізити карток для збору коштів та адреси пунктів збору матеріальних ресурсів», – йдеться в повідомленні.

Як стверджують у відомстві, з січня по серпень 2024 року фігурантка організовувала збори на придбання шести автомобілів, 40 печей, 800 окопних свічок, 1 000 каністр для палива, автомобільного мастила, антитепловізійних плащів, маскувальних сіток та іншого обладнання, передаючи його особисто.

Прокуратура АРК не називає ім’я та прізвище засудженої, проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та побажав залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що йдеться про Анастасію Солодовникову. Про підозру у пособництві армії РФ їй повідомили в лютому цього року. Публічних коментарів засудженої щодо цього вироку поки що немає.





За словами прокурора Автономної Республіки Крим Ігоря Поночовного, в Україні відкрили кримінальні провадження за більш ніж 3 800 військовими злочинами та злочинами проти основної національної безпеки, які були скоєні росіянами в Криму. На лютий 2025 року українські суди винесли вже близько 200 вироків за цією категорією кримінальних справ, ще 580 справ проходять слухання.

У січні 2023 року тодішня представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що «одним із пріоритетних завдань України після деокупації Криму стане виявлення і притягнення до відповідальності тих, хто сприяв російській анексії півострова». За її словами, ті, хто вчиняв злочини проти людяності й воєнні злочини, порушував права людини і вчиняв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.



