Прокуратура: четверо жителів Херсонщини постраждали через російські обстріли

Російська армія атакувала населені пункти Херсонської області артилерією та дронами протягом дня 11 листопада, повідомляє обласна прокуратура.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами вчинення воєнних злочинів.

За даними відомства, на 17:30 через обстріли постраждали четверо людей. Зокрема, двоє цивільних поранені в Херсоні та Дар’ївці через атаки за допомогою безпілотника.

«Ще двоє – Білозерці та Комишанах внаслідок артилерійських обстрілів», – додає прокуратура.

Також пошкоджень зазнали приватні будинки та автотранспорт.

Читайте також: У Гуляйполі війська РФ атакували дроном автомобіль, водій загинув – ОВА

Поміж іншого, міська військова адміністрація Херсона повідомляла, що в Комишанах через обстріл поранена 67-річна жінка. В неї мінно-вибухова травма, триває дообстеження.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



