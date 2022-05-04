Припинення вогню не означатиме, що Україна згодна на заморожений конфлікт – Зеленський

Україна не піде на замороження російської агресії не своїй території, повідомляє президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час участі в сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, передає Офіс президента.

Зеленський звернув увагу на те, що навіть попри спроби ООН евакуювати цивільних із Маріуполя, обстріли міста не припиняються.

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Він припустив, що режим припинення вогню можливий лише в разі його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

«Якщо в нас буде зустріч із президентом Путіним, тоді на цей час буде режим припинення вогню. Оскільки в іншому разі не буде зустрічі. І тоді, можливо, ми з ним домовимося особисто. Він особисто має брати на себе зобов’язання щодо припинення вогню. І бажано публічні», – цитує Зеленського його пресслужба.

Водночас президент зауважив, що режим припинення вогню не означатиме, що російські війська можуть залишитися там, де вони зараз перебувають.

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«Ми не підемо на заморожений конфлікт», – сказав голова держави.

Він констатував, що наразі не бачить готовності Росії припинити вогонь. Водночас для України першочерговим завданням є максимальне витіснення російських військ зі своєї території, а глобальною метою – відновлення територіальної цілісності, заявив Зеленський.