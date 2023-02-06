Рада припинила повноваження Абрамовича з «ОПЗЖ» – народний депутат

Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень представника «Опозиційної платформи – За життя» Ігоря Абрамовича. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України І. Абрамовича. За – 317», – написав він у своєму Телеграмі.

На сайті Верховної Ради наразі не підтверджено, що постанова про дострокове припинення повноважень Абрамовича пройшла голосування.

Железняк додав, що інші заяви від депутатів, які, ймовірно, захочуть скласти мандат, наразі не надійшли.

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«Летять з Об’єднаних Арабських Еміратів», – припустив парламентар.

Відтак у Раді, зазначив він, зараз залишилося 409 народних депутатів.

Днями стало відомо, що народний депутат Ігор Абрамович написав заяву про дострокове припинення повноважень.

У травні минулого року журналісти «Схем» заявляли, що народний депутат Ігор Абрамович (ОПЗЖ), який вилетів з України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, та не відвідував засідання Верховної Ради, ймовірно, перебуває у Франції – його позашляховик був зафіксований декілька разів протягом квітня на Лазуровому узбережжі в околицях Ніцци. Тоді він не відповів на прохання журналістів про коментар. Від 24 лютого минулого року до 13 січня Абрамович голосував лише 99 разів, більшість засідань він пропустив.

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При цьому Ігор Абрамович є одним з чотирьох депутатів, які у березні минулого року вийшли зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя».

У вересні минулого року суд остаточно заборонив діяльність партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ»).