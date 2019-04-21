Радіо Свобода проводить спецефір до другого туру виборів президента

Радіо Свобода проводить спецефір 21 квітня, у день другого туру виборів президента України. Телемарафон триватиме до 1:00.

Журналісти Радіо Свобода працюють у штабах кандидатів, повідомлять результати екзит-полу і першими покажуть реакцію команд претендентів на посаду президента.

«Ми покажемо, як голосували громадяни по всій країні та за кордоном. Будемо присутні там, де будуть розгортатися події. Будуть прямі включення з першою реакцією на результати екзит-полів з Росії та Європи», – розповіла головна продюсерка української редакції Радіо Свобода Наталя Симоніна.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.