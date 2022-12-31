ОВА: армія Росії завдала ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині

У ніч на 31 грудня війська РФ завдали ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині, розповів голова місцевої ОВА В’ячеслав Чаус в телеграмі.

«Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета «Іскандер», траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО», – написав він.

На щастя, загиблих внаслідок обстрілу немає, уточнив місцевий чиновник.

Чаус також зазначив, що за останні дні інтенсивність обстрілів армії РФ значно зросла – російські війська гатять із артилерії, мінометів та РСЗВ.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.