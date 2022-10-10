Голови ОВА повідомили про збиття ракет і безпілотника на Черкащині і Рівненщині

Сили протиповітряної оборони 10 жовтня збили дві російські ракети над Черкаською областю, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Водночас голова Рівненської ОВА Віталій Коваль поінформував, що над областю збили дві ракети і один безпілотник.

«На цю хвилину ситуація на Черкащині контрольована. Під час останньої затяжної тривоги над областю збито дві ворожі ракети. Потерпілих немає… Водночас по області можливі тимчасові відключення енергопостачання. Росіяни прицільно били по енергооб’єктах країни. Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів», – написав у телеграмі Табурець.

«Результати роботи протиповітряної оборони на Рівненщині: збито 2 ракети у Рівненському районі; 1 безпілотник у Вараському районі. Влучань по об’єктах під час крайньої повітряної тривоги не зафіксовано», – написав Коваль.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Зокрема, відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.

За даними Національної поліції, внаслідок російської масованої атаки загинули 10 людей, близько 60 – поранені.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».