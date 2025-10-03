Речник МЗС України заперечив зупинку військової допомоги через шатдаун у США

Зупинка роботи американського уряду через відсутність консенсусу щодо бюджету не позначилася на військовій допомозі Україні, заявив речник Міністерства внутрішніх справ Георгій Тихий 3 жовтня.

Таким чином він прокоментував публікацію в The Telegraph про побоювання щодо зупинки допомоги.

«Неправда. Переговори щодо дронової угоди між Україною і США тривають, як було заплановано, і постачання продовжують надходити», – заявив представник МЗС.

Читайте також: Путін пригрозив відповіддю в разі військової загрози з Європи і відкинув заяву Трампа про «паперового тигра»

Стаття була присвячена ймовірним побоюванням в Україні щодо затримок військової допомоги зі США черещ шатдаун. The Telegraph, зокрема, цитує неназваного посадовця українського уряду, який висловив занепокоєння щодо долі подальших поставок зброї:

«Усі майбутні проєкти трохи постраждали, оскільки люди з Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через цей шатдаун».

Джерело додало, що українські делегації, які мали приїхати до США найближчими тижнями, «зараз переглядають свої плани».

Читайте також: Сирський обговорив із командувачем Сухопутних військ США в Європі ситуацію на фронті й потреби ЗСУ

Білий дім увечері 30 вересня офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду після того, як Сенат не ухвалив запропонований Республіканською партією законопроєкт про витрати, який тимчасово, до 21 листопада, мав забезпечити фінансування федеральних агентств.

Шатдаун, тобто тимчасове припинення роботи федерального уряду США, офіційно стартував о сьомій ранку за Києвом, коли у Вашингтоні настала північ 1 жовтня.



