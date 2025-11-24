У Республіці Сербській на виборах перемагає соратник Додіка

У Республіці Сербській, одній зі складових частин Боснії та Герцеговини, на виборах президента за підсумками підрахунку бюлетенів з 99,72% дільниць перемагає Синиша Каран – кандидат від «Союзу незалежних соціал-демократів» (СНСД) і соратник колишнього президента Милорада Додіка, який змушений був достроково піти з посади.

За даними ЦВК Боснії та Герцеговини, Каран здобув 50,30% голосів, його основний суперник, кандидат від опозиційної Сербської демократичної партії Бранко Блануша – 48,37%.

Загалом у виборах президента Республіки Сербської брали участь шість кандидатів, решта чотири не набрала навіть 1% голосів.

Синиша Каран та керівництво СНСД (лідером партії є Милорад Додік) заявили про його перемогу ще ввечері 23 листопада. У СДП заявили, що не визнають результатів виборів і мають намір їх оскаржити, пише «Настоящее время».

Обраний президент Республіки Сербської виконуватиме обов’язки лише до жовтня 2026 року, коли в Боснії та Герцеговині відбудуться загальні вибори.

Повноваження Милорада Додіка, обраного президентом у жовтні 2022 року, було припинено в серпні 2025 року. Це сталося після того, як у лютому 2025 року суд Боснії та Герцеговини заочно засудив його до року позбавлення волі та заборонив йому займатися політикою протягом шести років у справі про недотримання рішень представника ООН. Додіка, прихильника проголошення незалежності Республіки Сербської, який підтримує теплі відносини з російським президентом Володимиром Путіним, визнали винним у тому, що у 2023 році він підписав закони, які зупиняють дію рішень Конституційного суду Боснії та Герцеговини та представника ООН з Боснії та Герцеговини Крістіана Шмідта.

Додік заявляв, що не підкориться рішенню суду, згодом, однак, було досягнуто компромісу – Додік уникнув тюремного ув’язнення, але залишив свою посаду. Крім того, Сполучені Штати зняли з нього та членів його сім’ї санкції, накладені на нього ще в 2017 році.



