США зняли санкції з політика Республіки Сербської Додіка

Проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка та десятки його союзників виключили зі списку санкцій Сполучених Штатів – про це заявило 29 жовтня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

OFAC заявило, що з Програми санкцій щодо Західних Балкан загалом виключили 48 фізичних та юридичних осіб, в тому числі Додіка – колишнього президента Республіки Сербської, який на початку цього місяця пішов у відставку – а також його родину, членів уряду та пов’язані з ним компанії. Це сталося після того, як державний суд Боснії і Герцеговини заборонив йому займатися політикою.

Міністерство фінансів не уточнило деталі цього кроку, але це відбувається після заяви Вашингтона на початку жовтня, яка вітає призначення тимчасового президента замість Додіка. Це створює передумови для нових президентських виборів у листопаді.

Додік назвав скасування санкцій виправленням «серйозної несправедливості, заподіяної Республіці Сербській, її представникам та їхнім родинам».

Торік Республіка Сербська підписала контракт з американською фірмою Zell & Associates International Advocates щодо лобіювання скасування санкцій та сприяння діалогу між Республікою Сербською та адміністрацією Трампа, а також на перегляду Дейтонських мирних угод та ролі Високого представника в Боснії та Герцеговині.

Згідно з реєстраційним документом, отриманим Радіо Свобода, юридична фірма мала досягати цілей у США через спілкування з членами виконавчої та законодавчої гілок влади, а також з неурядовим сектором.

Раніше цього місяця OFAC виключило із санкційного списку чотирьох людей з Республіки Сербської, яких внесли туди за організацію святкування неконституційного «Дня Республіки Сербської» 9 січня.

У серпні Апеляційний суд Боснії та Герцеговини підтвердив однорічне тюремне ув’язнення для президента боснійських сербів Мілорада Додіка за ігнорування рішень міжнародного високого представника. Він відкидав звинувачення проти себе.

Мілорад Додік дотримується проросійської орієнтації і неодноразово відвідував Москву. Він неодноразово висловлювався на підтримку незалежності Республіки Сербської, проте практичних дій, які могли б бути спрямовані на її вихід зі складу Боснії та Герцеговини, так і не здійснив.



