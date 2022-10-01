Резніков: у секторі оборони Україна вже співпрацює з НАТО глибше, ніж деякі його формальні члени

У секторі оборони Україна вже співпрацює з НАТО глибше, ніж деякі його формальні члени. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав 1 жовтня у фейсбуці.

«З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи – здійснити інтеграцію до НАТО де-факто. Щоб у момент, коли буде сформований політичний консенсус 30 країн, інтеграція відбулася де-юре. У секторі оборони ми вже співпрацюємо з альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу «головного союзника Росії в НАТО», – йдеться у його дописі.

Очільник оборонного відомства зазначив, що «фактична інтеграція» у сфері оборони буде поглиблювати надалі.

«Варто пам’ятати, що НАТО – це не тільки про оборону, це про спільні цінності. Забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО», – додав він.

І вказав, що рішення щодо подання заявки на вступ до альянсу – це продовження інтеграції.

«Сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли я просив надати Україні «Стінгери», у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося. Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе – можливим. У нас все вийде».

30 вересня президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.