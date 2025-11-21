У Ростовській області РФ через атаку дронів були знеструмлені сотні будинків

У ніч проти 21 листопада безпілотники атакували в Росії Краснодарський край, Ростовську та Астраханську області.

У російському військовому відомстві відзвітували, що дев’ять дронів були збиті над Краснодарським краєм, де двоє місцевих жителів були госпіталізовані з пораненнями. Пошкоджені сім приватних будинків, заняття у школах та дитячих садках скасували до зняття режиму безпілотної небезпеки, заявив голова Слов'янського району Роман Синяговський. Під атаку потрапив і Червоноармійський район, там пошкоджені два будинки.

Опівночі понад 200 будинків у Чертковському районі Ростовської області залишилися без електрики через пошкодження безпілотниками опори лінії електропередач, виникла пожежа. Про постраждалих не повідомляється. Губернатор Юрій Слюсар стверджує, що на ранок електрику відновили.

Ще вісім дронів зафіксували над Астраханською областю, проте про наслідки поки що нічого не відомо.

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу насамперед нафтопереробні заводи і трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

