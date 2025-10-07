Російські ЗМІ: Москва знову розшукує експосадовця ОП Арестовича

Росія знову оголосила в розшук колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича, повідомляють російські медіа 7 жовтня.

За твердженням державного агентства ТАСС, Арестовича розслідують у рамках справи про «публічні заклики до терористичної діяльності» та «поширення неправдивої інформації» про російську армію.

За даними бази, на яку посилаються російські ЗМІ, Арестович був «переоголошений» у розшук.

Напередодні Арестович заявив в інтерв’ю російській ведучій Ксенії Собчак, що на місці президента України «віддав би чотири області та Крим» Росії, не визнаючи їх юридично російськими.

На це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив російським медіа, що Арестович «не може відображати точку зору київського режиму», маючи на увазі владу України.

Вперше МВС Росії оголосило в розшук колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича в жовтні 2023 року. На той момент він вже не працював у ОП.