Росія втратила понад 188 тисяч військових в Україні – дані Генштабу

Російські війська втратили близько 640 людей за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 квітня.

Як повідомляє командування, загальні втрати російських військ, починаючи з 24 лютого, сягнули близько 188 410 людей.

Крім того, штаб оновив дані про втрати російської техніки:

3 692 танки (+4)

7 162 бойові броньовані машини (+11)

2 877 артилерійських систем (+14)

539 реактивних систем залпового вогню

292 засоби протиповітряної оборони (+1)

308 літаків

294 гелікоптери

2 440 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+3)

911 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 792 автомобілі та автоцистерни (+8)

352 одиниці спеціальної техніки (+7)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Розвідка Великої Британії 25 квітня припустила, що добова кількість загиблих серед російських військових в Україні знизилася приблизно на 30% у квітні порівняно з періодом із січня по березень. Це пояснили провалом зимового наступу і зосередженням російських військ на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.