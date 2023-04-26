Росія втратила понад 188 тисяч військових в Україні – дані Генштабу

Російські війська втратили близько 640 людей за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 квітня.
Як повідомляє командування, загальні втрати російських військ, починаючи з 24 лютого, сягнули близько 188 410 людей.
Крім того, штаб оновив дані про втрати російської техніки:
- 3 692 танки (+4)
- 7 162 бойові броньовані машини (+11)
- 2 877 артилерійських систем (+14)
- 539 реактивних систем залпового вогню
- 292 засоби протиповітряної оборони (+1)
- 308 літаків
- 294 гелікоптери
- 2 440 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+3)
- 911 крилатих ракет
- 18 кораблів і катерів
- 5 792 автомобілі та автоцистерни (+8)
- 352 одиниці спеціальної техніки (+7)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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Розвідка Великої Британії 25 квітня припустила, що добова кількість загиблих серед російських військових в Україні знизилася приблизно на 30% у квітні порівняно з періодом із січня по березень. Це пояснили провалом зимового наступу і зосередженням російських військ на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.
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