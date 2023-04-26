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Росія втратила понад 188 тисяч військових в Україні – дані Генштабу

Ілюстраційне фото. Шеврони і нашивки російських військових після боїв на Київщині, звідки вони були вибиті Збройними силами України, Мощун, Бучанський район, квітень 2022 року

Російські війська втратили близько 640 людей за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 квітня.

Як повідомляє командування, загальні втрати російських військ, починаючи з 24 лютого, сягнули близько 188 410 людей.

Крім того, штаб оновив дані про втрати російської техніки:

  • 3 692 танки (+4)
  • 7 162 бойові броньовані машини (+11)
  • 2 877 артилерійських систем (+14)
  • 539 реактивних систем залпового вогню
  • 292 засоби протиповітряної оборони (+1)
  • 308 літаків
  • 294 гелікоптери
  • 2 440 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+3)
  • 911 крилатих ракет
  • 18 кораблів і катерів
  • 5 792 автомобілі та автоцистерни (+8)
  • 352 одиниці спеціальної техніки (+7)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Розвідка Великої Британії 25 квітня припустила, що добова кількість загиблих серед російських військових в Україні знизилася приблизно на 30% у квітні порівняно з періодом із січня по березень. Це пояснили провалом зимового наступу і зосередженням російських військ на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

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