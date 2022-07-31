Армія Росії найбільших втрат за добу зазнала на Донецькому напрямку – Генштаб

Росія за минулу добу втратила у війні проти України ще близько 160 своїх військових, найбільше – на Донецькому напрямку, де війська РФ намагаються покращити своє тактичне положення, повідомив Генеральний штаб українських Збройних сил.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, Росія втратила:

40 830 особового складу

1763 танків (4 за останню добу)

4004 бойових броньованих машини (+9)

916 артилерійських систем (+10)

259 РСЗВ (+1)

117 засобів ППО

223 літаки (+1)

190 гелікоптерів

735 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2),

174 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2902 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+13)

80 одиниць спеціальної техніки (+2).

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 20 липня заявив, що, за оцінками Сполучених Штатів, втрати російських сил в Україні після майже п’яти місяців війни досягли близько 15 тисяч убитих і, ймовірно, 45 тисяч поранених, додавши, що українські збройні сили також зазнали значних втрат.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.