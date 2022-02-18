Оцінка загрози з боку Росії як високої в останні дні зменшилася з 28 до 19% – опитування

Результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 16-17 лютого, показали, що 19% опитаних українців оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу, 33% – як середню, 20% – як низьку, тоді як 25% вважають, що немає жодної загрози.

Як йдеться в дослідженні, кількість опитаних, які не вбачають загрози, суттєво різниться за регіонами: від 14% на заході до 42% – на сході країни.

«Разом із тим, більшість опитаних (64%) впевнені, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться. Третина – не впевнені в цьому. Кількість опитаних, які вірять у власні Збройні сили, переважає у всіх регіонах країни (відносно більше на заході і в центрі, відносно менше – на сході)», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть автори опитування, за останні кілька днів оцінка ймовірності загрози як високої зменшилась з 28 до 19%. Водночас, з 58 до 64% зросла впевненість громадян, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться.

Про нарощування російського військового угруповання поблизу України вже кілька місяців попереджає західна розвідка й інші джерела. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив цього тижня після дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі, що Росія «має достатньо військ і можливостей для початку повномасштабного наступу на Україну з попередженням у короткий термін або без нього».

Москва плани вторгнення неодноразово заперечувала, а військове нарощування поблизу України пов’язувала з навчаннями і підкреслювала, що переміщення військ своєю територією – це виключно внутрішня справа Росії.

Міністерство оборони Росії 15 лютого оголосило, що підрозділи Західного та Південного військових округів розпочинають повернення з навчань поблизу України до пунктів постійного базування. Країни НАТО та Україна заявляють, що поки не бачать відведення російських військ від кордонів з Україною.

Голова МЗС Росії Лавров заявив на початку тижня про готовність Москви продовжувати діалог із Заходом.

Виступаючи днями, президент США Джо Байден заявив, що Росія зосередила біля кордонів близько 150 тисяч своїх військовослужбовців.

Опитування проводили серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1722 респонденти. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,4%.