У Росії оголосили в міжнародний розшук соратника Навального

Колишнього директора Фонду боротьби з корупцією, соратника російського опозиціонера Олексія Навального Івана Жданова заочно заарештували і оголосили в міжнародний розшук у Росії у справі про невиконання рішення суду. Про це в твіттері написав адвокат Володимир Воронін.

Він опублікував копію документа, згідно з яким «матеріали про Жданова передані в Інтерпол».

При цьому в розшук Жданова оголосили ще 18 червня, проте адвокатові, за його словами, про це не повідомили.

У березні 2021 року в Ростовській області Росії був затриманий і заарештований батько Івана Жданова Юрій, зараз він перебуває під вартою в Архангельську. Йому закидають перевищення повноважень.

Іван Жданов заявляв, що справа проти його батька – це спосіб тиснути на нього і змусити його повернутися в Росію.

Жданов – колишній директор Фонду боротьби з корупцією Навального, недавно визнаного в Росії екстремістською організацією і забороненого (раніше він був також визнаний «іноземним агентом»). Він перебуває за кордоном, як і низка інших соратників Навального.