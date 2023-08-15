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Російська армія втратила понад 500 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Російський танк, спалений в ході спроби форсувати ріку Сіверський Донець. Липень 2023 року

Російські війська втратили близько 540 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 серпня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії в приблизно 254 920 військових.

Крім того, російська армія втратила в техніці:

  • 4 313 танків (+7 за добу)
  • 8 370 бойових броньованих машин (+16)
  • 5 128 артилерійських систем (+29)
  • 714 реактивних систем залпового вогню
  • 482 засоби протиповітряної оборони (+3)
  • 315 літаків
  • 314 гелікоптерів (+1)
  • 4 242 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+29)
  • 1 387 крилатих ракет (+8)
  • 18 кораблів і катерів
  • 7 584 автомобілів і автоцистерн (+22)
  • 769 одиниць спеціальної техніки (+3)

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 11 серпня журналісти видання «Медіазона» та російської служби Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів змогли встановити імена понад 30 тисяч російських військових, що загинули в Україні.

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Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути щонайменше у два – два з половиною рази вищою.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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