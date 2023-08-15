Російська армія втратила понад 500 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 540 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 серпня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії в приблизно 254 920 військових.

Крім того, російська армія втратила в техніці:

4 313 танків (+7 за добу)

8 370 бойових броньованих машин (+16)

5 128 артилерійських систем (+29)

714 реактивних систем залпового вогню

482 засоби протиповітряної оборони (+3)

315 літаків

314 гелікоптерів (+1)

4 242 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+29)

1 387 крилатих ракет (+8)

18 кораблів і катерів

7 584 автомобілів і автоцистерн (+22)

769 одиниць спеціальної техніки (+3)

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 11 серпня журналісти видання «Медіазона» та російської служби Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів змогли встановити імена понад 30 тисяч російських військових, що загинули в Україні.

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Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути щонайменше у два – два з половиною рази вищою.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.