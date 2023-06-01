Російська армія втратила понад 208 тисяч військових – ЗСУ

Російські війська втратили близько 460 людей особового складу за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 червня.
За оцінками українського командування, втрати армії Росії сягнули 208 370 людей.
Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- 3 804 танки (2 за добу)
- 7 478 бойових броньованих машин (+6)
- 3 474 артилерійських систем (+14)
- 575 реактивних систем залпового вогню
- 333 засоби протиповітряної оборони
- 313 літаків
- 298 гелікоптерів
- 3 131 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+7)
- 1 107 крилатих ракет
- 18 кораблів і катерів
- 6 239 автомобілів і автоцистерн (+9)
- 458 одиниць спеціальної техніки (+4)
Генштаб додає, що дані уточнюються.
Напередодні голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина повідомила про «дуже багато» вбитих і поранених російських військових від ударів по окупованому місту останніми днями.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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1 травня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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