Російська армія втратила понад 208 тисяч військових – ЗСУ

Російські війська втратили близько 460 людей особового складу за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 червня.

За оцінками українського командування, втрати армії Росії сягнули 208 370 людей.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

3 804 танки (2 за добу)

7 478 бойових броньованих машин (+6)

3 474 артилерійських систем (+14)

575 реактивних систем залпового вогню

333 засоби протиповітряної оборони

313 літаків

298 гелікоптерів

3 131 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+7)

1 107 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

6 239 автомобілів і автоцистерн (+9)

458 одиниць спеціальної техніки (+4)

Генштаб додає, що дані уточнюються.

Напередодні голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина повідомила про «дуже багато» вбитих і поранених російських військових від ударів по окупованому місту останніми днями.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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1 травня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.