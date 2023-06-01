Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російська армія втратила понад 208 тисяч військових – ЗСУ

Українські артилеристи ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню «Вампір» по позиціях російських військ. Неподалік від міста Авдіївки на Донеччині, 31 травня 2023 року

Російські війська втратили близько 460 людей особового складу за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 червня.

За оцінками українського командування, втрати армії Росії сягнули 208 370 людей.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • 3 804 танки (2 за добу)
  • 7 478 бойових броньованих машин (+6)
  • 3 474 артилерійських систем (+14)
  • 575 реактивних систем залпового вогню
  • 333 засоби протиповітряної оборони
  • 313 літаків
  • 298 гелікоптерів
  • 3 131 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+7)
  • 1 107 крилатих ракет
  • 18 кораблів і катерів
  • 6 239 автомобілів і автоцистерн (+9)
  • 458 одиниць спеціальної техніки (+4)

Генштаб додає, що дані уточнюються.

Напередодні голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина повідомила про «дуже багато» вбитих і поранених російських військових від ударів по окупованому місту останніми днями.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Читайте також: Російська армія намагалася наступати на двох напрямках в районі Бахмута, безуспішно – ЗСУ

1 травня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG