Через російські атаки в Куп’янському районі постраждали п’ятеро людей, з них троє – поліцейські

Російські війська двічі атакували Куп’янський район від початку доби, повідомляють місцеві служби.

Зокрема, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вранці авіація РФ вдарила керованими авіабомбами по селу Грушівка прифронтової Кіндрашівської громади.

«Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватній оселі площею 30 м кв., зазнали пошкоджень кілька приватних житлових будинків, дві жінки 54 та 83 років дістали поранень», – повідомляє ДСНС.

У ліквідації наслідків атаки брали участь вісім рятувальників, в тому числі медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Також поліція Харківської області повідомила про удар російського FPV-дрона по службовому автомобілю правоохоронців під час патрулювання Куп’янського району. Це сталося поблизу села Осинове.





За даними відомства, в автомобілів перебували п’ятеро поліцейських.

«Внаслідок влучання поранення отримали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



