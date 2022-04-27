Вночі російські війська обстрілювали Харків, були влучання в житлові будинки – Синєгубов

Російські війська продовжують завдавати артилерійських та мінометних ударів по житлових районах Харкова, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 27 квітня.

«У Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки. Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві», – заявив він.

За добу в Харкові та області внаслідок обстрілів за добу 26 квітня 15 людей отримали поранення, троє загинули.

Читайте також: Українці на окупованих територіях Харківщини масово відмовляються від «допомоги» військових РФ – ГУР

Водночас Синєгубов зазначив, що штаб оборони Харкова не підтверджує інформацію про скидання фосфорних бомб на місто. Такі повідомлення раніше ширилися соціальними мережами. Прольотів авіації та безпілотників на обласним центром теж не фіксували.

Також уряд напередодні ухвалив постанову про виділення коштів на відновлення критичної інфраструктури Харкова та області.

«Будемо працювати з територіальними громадами і посилено відновлювати критичну інфраструктуру щоб люди, де це безпечно, могли повернутися додому», – сказав голова ОВА.

Він зазначив, що найгарячішим напрямком в області залишається Ізюмський напрямок.