Вночі російські війська обстрілювали Харків, були влучання в житлові будинки – Синєгубов

Російські війська продовжують завдавати артилерійських та мінометних ударів по житлових районах Харкова, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 27 квітня.
«У Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки. Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві», – заявив він.
За добу в Харкові та області внаслідок обстрілів за добу 26 квітня 15 людей отримали поранення, троє загинули.
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Водночас Синєгубов зазначив, що штаб оборони Харкова не підтверджує інформацію про скидання фосфорних бомб на місто. Такі повідомлення раніше ширилися соціальними мережами. Прольотів авіації та безпілотників на обласним центром теж не фіксували.
Також уряд напередодні ухвалив постанову про виділення коштів на відновлення критичної інфраструктури Харкова та області.
«Будемо працювати з територіальними громадами і посилено відновлювати критичну інфраструктуру щоб люди, де це безпечно, могли повернутися додому», – сказав голова ОВА.
Він зазначив, що найгарячішим напрямком в області залишається Ізюмський напрямок.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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