Російські втрати в Україні наближаються до 140 тисяч – дані ЗСУ

Російська армія втратила близько 740 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 лютого.

Відтак, за даними українського командування, російські втрати від 24 лютого минулого року наразі сягнули близько 139 080 людей.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

3 286 танків (+3 за останню добу)

6 500 бойових броньованих машин (+8)

2 299 артилерійських систем (+9)

466 реактивних систем залпового вогню (+1)

234 засоби протиповітряної оборони

298 літаків (+2)

286 гелікоптерів

2 011 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)

857 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 155 автомобілів і автоцистерн (+5)

218 одиниць спеціальної техніки (+1)

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

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Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.