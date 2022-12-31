Британська розвідка: РФ може завдати нового ракетного удару в період новорічних свят

Армія РФ завдає масованих ракетних ударів по Україні кожні сім-десять днів. Однак, російські військові можуть атакувати мирне населення України в період новорічних свят, йдеться в повідомленні Міноборони Британії в твіттері.

Як зазначається у зведенні, 29 грудня 2022 року російські сили завдали ще однієї хвилі масованих ударів по Україні, метою якої насамперед знову була мережа розподілу електроенергії.

За даними британської розвідки, з жовтня Росія зберігає загальну схему проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія дотримується цього підходу, намагаючись знищити українську систему ППО.

«Проте існує реальна ймовірність того, що Росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару найближчими днями, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят», – вважають у Міноборони Британії.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.