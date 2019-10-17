Синод РПЦ позачергово зібрався через міжнародне визнання ПЦУ

У резиденції патріарха Російської православної церкви Кирила в Москві 17 жовтня на позачергове засідання зібрався Синод цієї релігійної організації. У вступному слові лідер РПЦ заявив, що зібрання «присвячене розгляду питань, які виникли в загальноправославному порядку денному в зв'язку з ситуацією навколо України та Української православної церкви».

Патріарх Кирило вказав на «відомі дії Константинопольського патріархату і можливих подальших дій як Константинопольського патріархату, так і інших церков», пов’язані з визнанням «розкольницького угруповання» в Україні. «Ви розумієте, що ця тема зачіпає суть міжцерковних відносин, і її негативний розвиток може порушити всеправославну єдність», – вказав російський патріарх.

Позачерговий собор ієрархів Грецької церкви 12 жовтня визнав автокефальну Православну церкву України. Грецька церква – перша після Вселенського (відомого також як Константинопольський) патріархату з-поміж помісних православних церков визнала незалежну українську церкву. Це рішення може дати поштовх до більш активного визнання ПЦУ іншими помісними церквами.

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній подякував главі Священного Синоду Церкви Греції.

У серпні Синод Елладської православної церкви підтвердив канонічність надання автокефалії Православній церкві України.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.