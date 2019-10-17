Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Жовтень 2019, Київ 16:37
Новини | Політика

Синод РПЦ позачергово зібрався через міжнародне визнання ПЦУ

Патріарх Кирило (в центрі) головує на засіданні Синоду РПЦ, архівне фото, 2018 рік

Дивитись коментарі

У резиденції патріарха Російської православної церкви Кирила в Москві 17 жовтня на позачергове засідання зібрався Синод цієї релігійної організації. У вступному слові лідер РПЦ заявив, що зібрання «присвячене розгляду питань, які виникли в загальноправославному порядку денному в зв'язку з ситуацією навколо України та Української православної церкви».

Патріарх Кирило вказав на «відомі дії Константинопольського патріархату і можливих подальших дій як Константинопольського патріархату, так і інших церков», пов’язані з визнанням «розкольницького угруповання» в Україні. «Ви розумієте, що ця тема зачіпає суть міжцерковних відносин, і її негативний розвиток може порушити всеправославну єдність», – вказав російський патріарх.

Позачерговий собор ієрархів Грецької церкви 12 жовтня визнав автокефальну Православну церкву України. Грецька церква – перша після Вселенського (відомого також як Константинопольський) патріархату з-поміж помісних православних церков визнала незалежну українську церкву. Це рішення може дати поштовх до більш активного визнання ПЦУ іншими помісними церквами.

/**/ /**/ /**/ Грецька церква – перша після Вселенського патріархату з поміж помісних православних церков визнала незалежну українську церкву.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Позачерговий собор ієрархів Грецької церкви визнав Православну церкву України

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній подякував главі Священного Синоду Церкви Греції.

У серпні Синод Елладської православної церкви підтвердив канонічність надання автокефалії Православній церкві України.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG