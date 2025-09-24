Генеральний секретар НАТО візьме участь у Генасамблеї ООН

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Нью-Йорк 24 – 25 вересня для участі у 80-й Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Як повідомляє пресслужба НАТО, під час перебування в Нью-Йорку Рютте зустрінеться зі світовими лідерами та високопосадовцями.

24 вересня генеральний секретар відвідає Трансатлантичну вечерю, організовану державним секретарем США Марко Рубіо.

25 вересня генеральний секретар звернеться до курсантів Військової академії США у Вест-Пойнті.

Візит очільника Північноатлантичного альянсу до США відбувається на тлі зростання активності російських військових у повітряному просторі кількох держав-членів НАТО. Критики вважають реакцію альянсу на ці дії недостатньою.

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України. 19 вересня влада Естонії заявила про порушення повітряного простору країни російськими винищувачами. Російська влада звинувачення відкидає.