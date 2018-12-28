У «С14» заявили, що чоловік, який сплюндрував прапор України, «вирішив розкаятись на колінах»

У Дніпрі представники праворадикальної організації «С14» заявили, що «зустріли» чоловіка, який сплюндрував прапор України, і той «вирішив розкаятись на колінах». За інформацією організації «С14» в Дніпрі, її активісти зустріли чоловіка після суду, де він намагається оскаржити рішення про позбавлення волі.

«Після суду активісти «С14» вирішили запитати особисто, чи готовий він вибачитись перед українцями за скоєне і заслужено поїхати на зону. У відповідь була груба негативна відповідь. Через хвилину Євгеній вирішив розкаятись. На колінах», – йдеться у повідомленні «С14» у Facebook.

Представник організації «С14» у Дніпрі Андрій Куліш підтвердив Радіо Свобода, що такий випадок був, однак заперечив будь-які насильницькі дії щодо чоловіка.

«Я думаю, цій людині просто стало дуже соромно і вона вирішила вибачитись. Ми й надалі стежитимемо за цим процесом, як і за іншими подібними справами. Має бути якесь покарання. Сьогодні він зробив таке, а завтра візьме зброю в руки… Безкарність породжує нові злочини», – зазначив Андрій Куліш.

Радіо Свобода не вдалось зв’язатися з чоловіком, обвинуваченим в нарузі над прапором, але відомо, що до поліції він не звертався.

Судове засідання, на якому очікується рішення суду щодо апеляції підсудного, заплановане на 11 січня.

10 вересня 2017 поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через наругу на державним прапором України, вчинену в Довгінцівському районі міста, за статтею 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

У суді чоловік, якого обвинувачували у плюндруванні державного прапора України, заявив, що не визнає своєї провини. За словами підсудного Євгена Колесникова, він лише неумисно «зачепив» прапор.

Водночас свідки заявляють, що він зірвав державний прапор України, розірвав на шматки і справив на нього потребу. Довгінцівський райсуд Кривого Рогу засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі, однак чоловік подав на апеляцію.