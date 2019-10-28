Протягом доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж поточної доби, 28 жовтня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілів втрат серед бійців ОС немає.
У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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