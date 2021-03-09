Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим тиші, сьогодні обстріли продовжуються – штаб

Упродовж минулої доби, 8 березня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї та селища Піски окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поруч населеного пункту Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті Золоте-4 – ще й зі стрілецької зброї. До того ж, в районі селища Лебединське противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксували три порушення режиму припинення вогню. Біля Красногорівки бойовики застосували міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків вогонь вели зі стрілецької зброї.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито один обстріл з боку ЗСУ, у аналогічному угрупованні «ДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.