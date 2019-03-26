Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим тиші – штаб

Упродовж минулої доби, 25 березня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із ствольної артилерії калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – заявили у штабі.

Внаслідок обстрілів двоє бійців Об’єднаних сил були поранені.

«На обстріли противника Об’єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши п’ятьох окупантів», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військових не зафіксовано.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про сім обстрілів з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.